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На Украине почтили память жертв сумгаитских погромов

На Украине почтили память жертв сумгаитских погромов
1 марта 2018 - 11:40 AMT

PanARMENIAN.Net - На Украине отметили 30-ю годовщину армянских погромов в Сумгаите.

28 февраля в армянских церквях Украины прошли поминальные службы по жертвам армянских погромов в Сумгаите. В Киеве Богослужение состоялось в часовне Србоц Наатакац, молебен возглавил глава Украинской епархии ААЦ епископ Маркос Оганесян, пишет AnalitikaUA.net.

Как сообщил отец Карапет Гарибян, присутствовали представители Союза армян Украины, Киевской общины (председатель Норик Геворкян), верующие Армянской Апостольской Церкви из столицы Украины и ближайших регионов.

Ежегодно во многих регионах Украины армянскими общинами проводятся разные мероприятия (круглые столы, фотовыставки, вечера памяти, зажжения свечей, лекции, показы документальных фильмов), посвященные памяти жертв сумгаитской трагедии.

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AnalitikaUA.net: В армянских церквях Украины почтили память жертв сумгаитских погромов
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