На Украине почтили память жертв сумгаитских погромов
1 марта 2018 - 11:40 AMT
PanARMENIAN.Net - На Украине отметили 30-ю годовщину армянских погромов в Сумгаите.
28 февраля в армянских церквях Украины прошли поминальные службы по жертвам армянских погромов в Сумгаите. В Киеве Богослужение состоялось в часовне Србоц Наатакац, молебен возглавил глава Украинской епархии ААЦ епископ Маркос Оганесян, пишет AnalitikaUA.net.
Как сообщил отец Карапет Гарибян, присутствовали представители Союза армян Украины, Киевской общины (председатель Норик Геворкян), верующие Армянской Апостольской Церкви из столицы Украины и ближайших регионов.
Ежегодно во многих регионах Украины армянскими общинами проводятся разные мероприятия (круглые столы, фотовыставки, вечера памяти, зажжения свечей, лекции, показы документальных фильмов), посвященные памяти жертв сумгаитской трагедии.
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Парламентарии Нидерландов также решили, что член кабинета министров 24 апреля 2018 года, а затем каждые пять лет будет присутствовать на памятных мероприятиях в Ереване.
Ожидается, что признание Геноцида армян приведет к ухудшению отношений между Нидерландами и Турцией
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