Юристы-армяне вошли в состав верховного суда Калифорнии

PanARMENIAN.Net - Юристы армянского происхождения Микаэл Амерян из Лос-Анджелеса и Арменуи Ашванян из Глендейла по решению губернатора Калифорнии Джерри Брауна вошли в состав калифорнийского верховного суда.

Губернатор Браун назначил 28 судей в Калифорнийские суды, пишет Sputnik-Армения со ссылкой на сайт юридических новостей Courthousenews.

«43-летний Майкл Амерян из Лос-Анджелеса (республиканец) и 46-летняя Арменуи Ашванян из Глендейла (демократ) попали в этот список», — говорится в сообщении.

Амерян с 2003 года занимал должность заместителя городского адвоката в прокуратуре Лос-Анджелеса, а Ашванян – доцент юридического колледжа Университета Глендейла, которая с 2005 года занимала должность заместителя окружного прокурора Лос-Анджелеса.

По данным сайта, для этих специалистов установлена заработная плата в размере 200 тысяч долларов.