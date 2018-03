Ди Каприо и Питт впервые снимутся вместе в новом фильме Тарантино

PanARMENIAN.Net - Актеры Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт снимутся в новом фильме режиссера Квентина Тарантино, который выйдет на экраны в августе 2019 года.

Картина будет носить название «Однажды в Голливуде» (Once Upon a Time in Hollywood), ее действие будет происходить в Лос-Анджелесе в 1969 году, когда была убита актриса Шэрон Тейт. 43-летний Ди Каприо сыграет бывшую звезду вестерн-сериалов Рика Далтона, а 54-летний Брэд Питт — его многолетнего дублера Клифа Бута, пишет ТАСС со ссылкой на журнал The Hollywood Reporter.

Летом 1969 года члены секты «Семья» Чарльза Мэнсона убили девять человек в Калифорнии. Среди убитых была беременная актриса Шэрон Тейт, жена режиссера Романа Полански.

Участие в новой картине этих двух актеров, каждый из которых является обладателем премии «Оскар», станет их первым совместным появлением на экране. При этом по отдельности Ди Каприо и Питт ранее играли у Тарантино.

Первый снимался у него в ленте «Джанго освобожденный» (Django Unchained, 2012), второй - в «Бесславных ублюдках» (Inglourious Basterds, 2009).

«Я очень рад рассказать эту историю о Лос-Анджелесе и Голливуде, которого больше не существует», - сообщил в распространенном заявлении Тарантино, который проживает в этом городе почти всю свою жизнь. По словам режиссера, он писал сценарий к новой ленте на протяжении пяти последних лет.

Сведения о том, что Тарантино ведет переговоры о возможности участия Питта и Ди Каприо в своей новой картине, появлялись в СМИ в течение последних месяцев. По данным The Hollywood Reporter, на одном из этапов обсуждения в январе Ди Каприо чуть было не покинул проект.

Последним на данный момент фильмом 54-летнего Тарантино, являющегося обладателем двух премий «Оскар», была лента «Омерзительная восьмерка» (The Hateful Eight), вышедшая на экраны в 2015 году.