Неймара прооперируют

PanARMENIAN.Net - Бразильский футболист французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар будет прооперирован через несколько дней. Об этом сообщила пресс-служба французской команды.

Возможные сроки возвращения игрока в строй не уточняются, пишет Euronews.

Ранее ПСЖ утверждал, что игроку не потребуется хирургическое вмешательство, несмотря на растяжение связок голеностопного сустава и трещину пятой плюсневой кости. Травму нападающий получил 25 февраля в домашнем матче чемпионата Франции против «Марселя».

Неймар перешел в ПСЖ летом из испанской «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро. В текущем сезоне 26-летний форвард провел за французский клуб 29 матчей, забив 29 мячей и отдав 17 голевых передач.