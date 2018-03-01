Аргентинские наркодилеры обманули российских: Кокаин оказался сильно разбавленным

PanARMENIAN.Net - Аргентинские наркодилеры, у которых, по версии следственного департамента МВД РФ, граждане России приобрели кокаин для его контрабанды на родину, обманули своих партнеров.

Как сообщает «Ъ» со ссылкой на собственные источники, часть наркотиков из обнаруженных в помещении посольской школы 362 килограммов была сильно разбавлена до 80-90 процентов. При этом один килограмм кокаина был разбавлен до концентрации в три процента. Это ниже той, с какой кокаин обычно доходит от наркодилеров до потребителей (около 20-30 процентов).

Экспертиза была проведена сотрудником национальной жандармерии Аргентины Санчесом Адаррагой. К нему в лабораторию были доставлены упаковки вещества из найденных чемоданов.

Аргентинские власти ранее сообщили, что в ходе совместной с Россией операции удалось пресечь поставку в Москву почти 400 килограммов кокаина. 12 чемоданов с наркотиками в 2016 году нашли в посольской школе в Буэнос-Айресе. К настоящему моменту в Аргентине взяты под стражу два фигуранта дела, еще один сбежал в Германию и объявлен в розыск. На территории России арестованы три человека.

При этом указывалось, что наркотик в Россию мог быть доставлен бортами специального летного отряда «Россия». При вылетах самолетов этого отряда часто не проводится никакого досмотра.