Египетские депутаты требуют у парламента страны признать Геноцид армян

PanARMENIAN.Net - Заместитель председателя Комитета по обороне и национальной безопасности Египта Якиа Китвани и секретарь Комитета по иностранным делам Тарек Эль-Хули вновь подняли вопрос о признании Египтом Геноцида армян 1915 года.

Два парламентария, ссылаясь на резолюции, принятые недавно парламентом Нидерландов, потребовали такого же решения от египетского парламента, пишет Horizon Weekly.

По словам Китвани, такие шаги необходимы для противодействия продолжающемуся вторжению Турцию.Он подчеркнул, что массовые убийства армян являются исторической реальностью, и все обязаны иметь четкую позицию по этому вопросу.

В интервью средствам массовой информации Эль-Хули сказал, что Египет является свидетелем истории, так как в свое время предоставил многим армянам убежище.

«Внуки переживших резню живут с нами, поэтому планы возрождения Османской империи должны быть обнаружены, а мечты экспансионистские устремления Турции - уничтожены»,- заявил он.

Нижняя палата парламента Нидерландов абсолютным большинством голосов приняла две резолюции о Геноциде армян в Османской Турции. Первой резолюцией Нидерланды подтвердили принятое еще в 2004 году решение о признании Геноцида армян. А второй резолюцией парламентарии Нидерландов решили, что член кабинета министров 24 апреля 2018 года, а затем каждые пять лет будет присутствовать на мероприятиях поминовения жертв Геноцида армян в Ереване.