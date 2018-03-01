Мхитарян войдет в стартовый состав «Арсенала» в матче с «Манчестер Сити»

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян вероятнее всего войдет в стартовый состав лондонского клуба в матче 28-го тура английской Премьер-лиги против «Манчестер Сити».

Ожидается, что армянский футболист появится на поле с первых минут матча, пишет Daily Star.

Так, в составе «Арсенала» на поле, помимо Мхитаряна, выйдут: Петр Чех, Эктор Бельерин, Шкодран Мустафи, Лоран Косельни, Сеад Колашинац, Джек Уилшир, Гранит Джака, Месут Озил, Дэнни Уэлбек, Пьер-Эмерик Обамеянг.

Матч состоится1 марта, начало - в 23:45 (по ереванскому времени).