Мхитарян войдет в стартовый состав «Арсенала» в матче с «Манчестер Сити»
1 марта 2018 - 13:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян вероятнее всего войдет в стартовый состав лондонского клуба в матче 28-го тура английской Премьер-лиги против «Манчестер Сити».
Ожидается, что армянский футболист появится на поле с первых минут матча, пишет Daily Star.
Так, в составе «Арсенала» на поле, помимо Мхитаряна, выйдут: Петр Чех, Эктор Бельерин, Шкодран Мустафи, Лоран Косельни, Сеад Колашинац, Джек Уилшир, Гранит Джака, Месут Озил, Дэнни Уэлбек, Пьер-Эмерик Обамеянг.
Матч состоится1 марта, начало - в 23:45 (по ереванскому времени).
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