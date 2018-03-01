Премьер Грузии приедет в Армению с официальным визитом
1 марта 2018 - 16:41 AMT
PanARMENIAN.Net - С официальным визитом в Армению 2 марта прибудет делегация во главе с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.
В рамках визита предусмотрены встречи Квирикашвили с президентом Армении Сержем Саргсяном и премьер-министром Кареном Карапетяном.
В правительстве состоится беседа Карапетяна и Квирикашвили с глазу на глаз, за которой последует встреча делегаций в расширенном составе. По завершении переговоров премьер-министры двух стран выступят с заявлениями по итогам встречи.
Премьер-министр Грузии посетит мемориальный комплекс «Цицернакаберд», водаст дань уважения памяти жертв Геноцида армян. Квирикашвили посетит также центр креативных технологий «Тумо».
По приглашению премьер-министра Республики Армения Карена Карапетяна Георгий Квирикашвили с официальным визитом в Армению должен был прибыть 1 декабря 2017 года. Однако позднее пресс-служба армянского правительства передала, что по просьбе грузинской стороны визит Квирикашвили в Армению перенесен на неопределенное время.
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