// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Премьер Грузии приедет в Армению с официальным визитом

Премьер Грузии приедет в Армению с официальным визитом
1 марта 2018 - 16:41 AMT

PanARMENIAN.Net - С официальным визитом в Армению 2 марта прибудет делегация во главе с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

В рамках визита предусмотрены встречи Квирикашвили с президентом Армении Сержем Саргсяном и премьер-министром Кареном Карапетяном.

В правительстве состоится беседа Карапетяна и Квирикашвили с глазу на глаз, за которой последует встреча делегаций в расширенном составе. По завершении переговоров премьер-министры двух стран выступят с заявлениями по итогам встречи.

Премьер-министр Грузии посетит мемориальный комплекс «Цицернакаберд», водаст дань уважения памяти жертв Геноцида армян. Квирикашвили посетит также центр креативных технологий «Тумо».

По приглашению премьер-министра Республики Армения Карена Карапетяна Георгий Квирикашвили с официальным визитом в Армению должен был прибыть 1 декабря 2017 года. Однако позднее пресс-служба армянского правительства передала, что по просьбе грузинской стороны визит Квирикашвили в Армению перенесен на неопределенное время.

 Самое значимое
В Брюсселе приняли итоговую декларацию Восточного партнерстваВ Брюсселе приняли итоговую декларацию Восточного партнерства
Она определяет принципы, которыми должны руководствоваться страны ЕС и 6 стран Восточного партнерства в предстоящие годы в экономической, политической, гуманитарной и других областях
Дания облегчает визовый режим для некоторых категорий граждан АрменииДания облегчает визовый режим для некоторых категорий граждан Армении
В соответствии с соглашением, сбор за оформление виз составляет 35 евро
Арцрун Ованнисян: Сбивать «Искандеры» невозможно никаким азербайджанским противоракетным оружиемАрцрун Ованнисян: Сбивать «Искандеры» невозможно никаким азербайджанским противоракетным оружием
Об этом заявил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.
Парламент Армении одобрил программу правительстваПарламент Армении одобрил программу правительства
Депутаты Национального Собрания Армении в ходе заседания 22 июня соотношением голосов 64 «за», 31 «против» приняли программу действий правительства РА на 2017-2022 годы.
Partner news
 Статьи
Тетрис, нефть и Кембридж

Чем известен наиболее вероятный 4-й президент Армении

 Самое читаемое в разделе
Президент Армении отправится в Грузию с двухдневным рабочим визитом
Министр финансов РА: Новые антироссийские санкции не отразятся на экономике Армении
Налбандян: Договоренностей о встрече Саргсян-Алиев нет
Председатель парламента Армении: Народ Карабаха сам распоряжается своей судьбой
Главная
Все новости
Обзор: Политика
Архив за 1 марта 2018
Другие новости раздела
 Последние новости
Турпоток из РФ в Армению вырос на 20% в 2017 году В ассоциации напомнили, что граждане России с 23 февраля 2017 г. посещают Армению по внутренним общегражданским паспортам
Картина Пикассо ушла с молотка за рекордные $70 млн Ушедшая с молотка картина была написана в том же 1937 году, что и «Герника»
В Лос-Анджелесе полиция застрелила пытавшегося покончить с собой армянина «Человек позвонил утром в службу 911, сообщив, что у него есть пистолет и нож. Гражданин грозился, что может совершить самоубийство»,- отметил Бек
Фигуристка Медведева примет участие в чемпионате мира Помимо Медведевой, РФ в Милане представят также фигуристки Алина Загитова и Мария Сотскова