Саргсян аннулировал армяно-турецкие протоколы

PanARMENIAN.Net - Армяно-турецкие протоколы аннулированы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РА Владимир Акопян.

«Президент Армении Серж Саргсян объявил об аннулировании протоколов на заседании Совета национальной безопасности в президентском дворце РА»,- отметил Акопян, пишет Yerkir Media.

Армяно-турецкие протоколы были подписаны10 октября 2009 года в Цюрихе.

Президент Армении Серж Саргсян 19 сентября 2017 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке принял участие в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Коснувшись подписанных в октябре 2009 года Цюрихских протоколов, глава государства отметил: «Сейчас пришло время дать дополнительное разъяснение. Руководство Турции ошибается, если думает, что оно может вечно держать в заложниках эти документы и ратифицировать по удобному для них случаю. Переговоры по протоколам велись в нынешних условиях для нахождения решений существующих проблем. В условиях продолжительного отсутствия какого-либо позитивного сдвига в направлении их претворения в жизнь Армения объявит эти два протокола ничтожными. Мы вступим в весну 2018 года без этих, как показал опыт, к сожалению, тщетных протоколов».