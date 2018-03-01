PanARMENIAN.Net - Турпоток из РФ в Армению вырос на 20% в 2017 году - до 410.000 человек. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

«Статистика пограничной службы ФСБ РФ за 2017 г. свидетельствует о том, что россияне стали чаще приезжать в Армению: по итогам 2017 г. число поездок наших соотечественников в эту страну выросло на 20% и достигло 410 тыс человек», - говорится в сообщении, пишет агентство «Москва».

По данным российских туроператоров, чаще всего россияне едут в Армению с экскурсионными целями. Также на направлении востребован лечебно-оздоровительный отдых. При этом многие туристы выбирают самостоятельные путешествия, а не в составе туристических групп.

Граждане России с 23 февраля 2017 г. посещают Армению по внутренним общегражданским паспортам. В этот день вступило в силу изменение в соглашении двух стран о безвизовых визитах. Такой лояльный режим пропуска россиян действует только в аэропортах Звартноц (Ереван) и Ширак (Гюмри). Дети могут въезжать на территорию Армении только по заграничным паспортам.