Турпоток из РФ в Армению вырос на 20% в 2017 году
1 марта 2018 - 18:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Турпоток из РФ в Армению вырос на 20% в 2017 году - до 410.000 человек. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
«Статистика пограничной службы ФСБ РФ за 2017 г. свидетельствует о том, что россияне стали чаще приезжать в Армению: по итогам 2017 г. число поездок наших соотечественников в эту страну выросло на 20% и достигло 410 тыс человек», - говорится в сообщении, пишет агентство «Москва».
По данным российских туроператоров, чаще всего россияне едут в Армению с экскурсионными целями. Также на направлении востребован лечебно-оздоровительный отдых. При этом многие туристы выбирают самостоятельные путешествия, а не в составе туристических групп.
Граждане России с 23 февраля 2017 г. посещают Армению по внутренним общегражданским паспортам. В этот день вступило в силу изменение в соглашении двух стран о безвизовых визитах. Такой лояльный режим пропуска россиян действует только в аэропортах Звартноц (Ереван) и Ширак (Гюмри). Дети могут въезжать на территорию Армении только по заграничным паспортам.
Самое значимое
Неизвестные нарисовали на постаменте композиции свастику
Церковные иерархи протестуют против «систематической кампании против церквей и христианской общины в Святой земле»
Парламентарии Нидерландов также решили, что член кабинета министров 24 апреля 2018 года, а затем каждые пять лет будет присутствовать на памятных мероприятиях в Ереване.
Ожидается, что признание Геноцида армян приведет к ухудшению отношений между Нидерландами и Турцией
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Картина Пикассо ушла с молотка за рекордные $70 млн Ушедшая с молотка картина была написана в том же 1937 году, что и «Герника»
Саргсян аннулировал армяно-турецкие протоколы «Президент Армении Серж Саргсян объявил об аннулировании протоколов на заседании Совета национальной безопасности в президентском дворце РА»,- отметил Акопян
Премьер Грузии приедет в Армению с официальным визитом В правительстве состоится беседа Карапетяна и Квирикашвили с глазу на глаз, за которой последует встреча делегаций в расширенном составе
Фигуристка Медведева примет участие в чемпионате мира Помимо Медведевой, РФ в Милане представят также фигуристки Алина Загитова и Мария Сотскова