Lacoste заменил крокодила на логотипе изображениями исчезающих животных
2 марта 2018 - 10:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Французский бренд одежды Lacoste показал капсульную коллекцию Save Our Species. В нее вошли десять поло с альтернативными логотипами — на футболках изображены виды животных, которые находятся под угрозой исчезновения.
Логотип с крокодилом на его привычном месте заменили изображениями калифорнийской морской свиньи, черепахи, северного тонкотелого лемура, яванского носорога, саолы, восточного черного номаскуса, какапо, калифорнийского кондора, виргинской циклуры и суматранского тигра, пишет Life.ru.
Количество поло с изображением каждого вида соответствует приблизительному количеству представителей этого вида, оставшихся на земле. В коллекцию вошли 30 поло с логотипом морской свиньи, а также 67 поло с носорогом. Всего Lacoste выпустит 1775 футболок.
Выручку с продажи бренд передаст в IUCN — Международный союз охраны природы и природных ресурсов, основанный в 1948 году во Франции. Цена поло — 150 евро.
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