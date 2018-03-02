Венгер призвал фанатов «Арсенала» быть терпимее к Мхитаряну и Обамеянгу
2 марта 2018 - 11:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер встал на защиту новичков клуба армянского полузащитника Генриха Мхитаряна и и габоснкого нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга. После разгромного поражения от «Манчестер Сити» (0:3) в 28-м туре чемпионата Англии Венгер отметил, что его команда очень хорошо выглядела физически.
«Им нужно время для адаптации. После каждого поражения ты попадаешь под давление. Эти игроки совсем недавно присоединились к нашей команде. Я уверен, что у них все получится»,- отметил Венгер, пишет Daily Star.
«Я почувствовал, что сегодняшняя встреча была очень интенсивной. С точки зрения физики мы показали чуть ли не лучшую игру в сезоне. Обе команды очень много отдали на поле. Я знал, что первый тайм будет для нас непростым. Соперник пользовался всеми нашими слабостями в обороне»,- добавил тренер.
Матч состоялся 1 марта, Мхитарян был на поле с первой минуты.
Photo. Getty Images
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