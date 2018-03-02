// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Венгер призвал фанатов «Арсенала» быть терпимее к Мхитаряну и Обамеянгу

Венгер призвал фанатов «Арсенала» быть терпимее к Мхитаряну и Обамеянгу
2 марта 2018 - 11:57 AMT

PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер встал на защиту новичков клуба армянского полузащитника Генриха Мхитаряна и и габоснкого нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга. После разгромного поражения от «Манчестер Сити» (0:3) в 28-м туре чемпионата Англии Венгер отметил, что его команда очень хорошо выглядела физически.

«Им нужно время для адаптации. После каждого поражения ты попадаешь под давление. Эти игроки совсем недавно присоединились к нашей команде. Я уверен, что у них все получится»,- отметил Венгер, пишет Daily Star.

«Я почувствовал, что сегодняшняя встреча была очень интенсивной. С точки зрения физики мы показали чуть ли не лучшую игру в сезоне. Обе команды очень много отдали на поле. Я знал, что первый тайм будет для нас непростым. Соперник пользовался всеми нашими слабостями в обороне»,- добавил тренер.

Матч состоялся 1 марта, Мхитарян был на поле с первой минуты.

Photo. Getty Images
Ссылки по теме:
The Daily Star. Arsene Wenger makes Pierre-Emerick Aubameyang and Henrikh Mkhitaryan plea to Arsenal fans
 Самое значимое
Хаманн: Мхитарян может стать одним из лучших игроков «Арсенала»Хаманн: Мхитарян может стать одним из лучших игроков «Арсенала»
«Если Мхитарян наберет оптимальную форму, люди удивятся, насколько он хорош»,- сказал Хаманн
Карен Хачанов выиграл второй турнир АТР в карьереКарен Хачанов выиграл второй турнир АТР в карьере
В финале турнира в Марселе девятый сеяный Хачанов в трех сетах обыграл третью ракетку соревнований француза Люка Пуи со счетом 7:5, 3:6, 7:5
Микаел Микаелян - 83-й на Олимпиаде в ПхенчханеМикаел Микаелян - 83-й на Олимпиаде в Пхенчхане
Микаелян с результатом 39:01.4 занял 83-е место. Олимпийским чемпионом стал швейцарец Дарья Колонья (33:43.9)
Лыжница Катя Галстян - 72-я на Олимпиаде в ПхенчханеЛыжница Катя Галстян - 72-я на Олимпиаде в Пхенчхане
Катя после выступления была в хорошем настроении и посчитала свой результат удовлетворительным
Partner news
 Статьи
Генрих, сын Гамлета

Восхождение главной звезды армянского футбола

 Самое читаемое в разделе
Мхитарян стал одной из причин перехода Обамеянга в «Арсенал»
Невилл: Мхитарян станет фантастическим приобретением для «Арсенала»
Pixar снимет мультфильм про «Барселону»
Мхитарян попрощался с «Манчестер Юнайтед» со слезами на глазах
Главная
Все новости
Обзор: Спорт
Другие новости раздела
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
 Последние новости
В Третьяковке открылась посвященная 100-летию Николая Никогосяна выставка На выставке демонстрируется 137 произведений, среди которых 12 скульптурных работ из собрания Третьяковской галереи
Алексис Оганян разместил на шоссе биллборды в честь Серены Уильямс Серена в «Инстаграме» разместила видео с беспилотника и написала, что ей очень понравился сюрприз: «Я чувствую себя особенной. Спасибо вам обоим»
Компания Вайнштейна продана за $500 млн По условиям сделки, новые владельцы примут на себя долг Weinstein Co. в размере 225 миллионов долларов и обязуются вложить в компанию 275 миллионов долларов
Ереван - в топ-7 лучших маршрутов для одиноких путешественников из РФ Издание выделило 7 городов, в которые лучше всего отправляться в одиночку