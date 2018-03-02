Больше сигарет, меньше напитков: Что произвели в Армении в январе

PanARMENIAN.Net - В январе 2018 года производство сигарет в Армении увеличилось на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщает Национальная статистическая служба Армении.

Согласно данным, за отчетный период в Армении были призведены табачные изделия на сумму 12,1 млрд драмов.

В январе производство продовольствия увеличилось на 3,5% до 17,2 млрд драмов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.В Армении за месяц производство напитков резко сократилось примерно на 15% до 6,1 млрд драмов.

В январе 2018 года экспорт из Армении увеличился на 45,2% до $176,7 млн. Импорт увеличился примерно на 49% за отчетный период, составив $327,5 млн, торговый оборот увеличился на 47,6%.