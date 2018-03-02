Больше сигарет, меньше напитков: Что произвели в Армении в январе
2 марта 2018 - 13:47 AMT
PanARMENIAN.Net - В январе 2018 года производство сигарет в Армении увеличилось на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщает Национальная статистическая служба Армении.
Согласно данным, за отчетный период в Армении были призведены табачные изделия на сумму 12,1 млрд драмов.
В январе производство продовольствия увеличилось на 3,5% до 17,2 млрд драмов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.В Армении за месяц производство напитков резко сократилось примерно на 15% до 6,1 млрд драмов.
В январе 2018 года экспорт из Армении увеличился на 45,2% до $176,7 млн. Импорт увеличился примерно на 49% за отчетный период, составив $327,5 млн, торговый оборот увеличился на 47,6%.
Самое значимое
Отмечается, что стороны также договорились о потенциальном увеличении мощностей до 200 МВт
По данным Национальной статистической службы, импорт в Армению увеличился на 28% по сравнению с 2016 годом и составил $4,182 млрд
Согласно докладу «Мировое экономическое положение и перспективы - 2018», рост экономики Армении в 2018 году составит 3,8%, а в 2019 году – 3,6%
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