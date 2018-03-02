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Пучдемон отказался вновь возглавить Каталонию

Пучдемон отказался вновь возглавить Каталонию
2 марта 2018 - 10:54 AMT

PanARMENIAN.Net - Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон, отстраненный от руководства Каталонией в начале ноября центральным правительством Испании, но восстановленный в этой должности парламентом, отказался вновь возглавить автономию. В своем видеообращении, выложенном в соцсети Twitter, Пучдемон заявил, что этот шаг в нынешних обстоятельствах является для Каталонии «единственной возможностью» сформировать новое правительство.

В качестве альтернативного кандидата на этот пост Пучдемон предложил находящегося в испанской тюрьме по обвинению в сепаратизме политика Жорди Санчеса. Сам Пучдемон скрывается от правосудия в Бельгии, пишет Deutsche Welle.

Парламентарии, как следует из одобренной ими резолюции, планировали создать на территории Бельгии так называемую постоянную Ассамблею представителей и администрацию Совета (каталонской) республики - органы, с помощью которых Пучдемон теоретически смог бы дистанционно руководить регионом.

Между тем премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что Каталонии как можно быстрее необходим президент, но избрать его среди политиков, имеющих проблемы с правосудием - «большая ошибка». Выбор Пучдемона, по словам Рахоя, «не будет способствовать нормализации ситуации в Каталонии».

Правительство Испании в начале ноября 2017 года отправило в отставку каталонскую администрацию и лишило полномочий региональный парламент. Поводом послужила организация местными политиками референдума о независимости региона и провозглашение «суверенной каталонской республики». Подобные действия были признаны КС незаконными.

Одновременно судебные органы Испании возбудили дела против 28 каталонских политиков за мятеж, растрату бюджетных средств и другие правонарушения. Карлес Пучдемон, глава распущенной администрации, которому грозит до 50 лет лишения свободы, скрылся за границей. Между тем победителями внеочередных парламентских выборов в Каталонии, состоявшихся 21 декабря, вновь оказались сторонники ее независимости. Они и настаивают на восстановлении уволенной администрации во главе с Пучдемоном.

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Deutsche Welle: Пучдемон отказался от должности главы Каталонии
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