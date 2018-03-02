В Европарламенте состоялось мероприятие по теме «Нагорный Карабах-ЕС в 1988-2018 гг»

PanARMENIAN.Net - 28 февраля заместитель министра иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Армине Алексанян приняла участие в посвященной 30-летию Карабахского движения конференции под названием «Нагорный Карабах и Европейский Союз в 1988-2018гг.», которая прошла в Европейском парламенте в Брюсселе. Об этом сообщает МИД НКР.

В ходе конференции были затронуты принятые Европарламентом резолюции на начальном этапе карабахского конфликта, нынешняя политика ЕС в регионе, а также вопросы, связанные с последствиями конфликта.

В своем выступлении Алексанян подчеркнула необходимость сотрудничества Арцах-ЕС, направленного на укрепление прав человека, демократических ценностей, а также развития гражданского общества.

В мероприятии, которое преследовало цель поощрить европейские институты играть более активную роль в региональных процессах и в вопросах защиты прав человека, участвовали депутаты Европарламента, сотрудники различных структур ЕС, политические аналитики, дипломаты и представители армянской общины. На конференции принял участие также руководитель департамента офиса защитника прав человека Республики Арцах Артак Бегларян.

Мероприятие было организовано совместными усилиями организации «Европейские друзья Армении» и европейского офиса Всеармянского благотворительного союза при содействии депутата Европарламента, руководителя группы дружбы с Арцахом в Европарламенте Франка Энгеля.