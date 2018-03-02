Премьер Грузии прибыл в Армению с официальным визитом
2 марта 2018 - 14:03 AMT
PanARMENIAN.Net - 2 марта, с официальным визитом в Армению прибыла делегация во главе с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.
В ереванском международном аэропорту «Звартноц» грузинского коллегу встретил премьер-министр Армении Карен Карапетян. В состав возглавляемой Квирикашвили делегации вошли: первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили, вице-премьер, министр иностранных дел Михеил Джанелидзе, министр обороны Леван Изория, министр финансов Мамука Бахтадзе, другие должностные лица.
После официальной церемонии встречи Карапетян и Квирикашвили направились в правительство, где состоятся армяно-грузинские переговоры – сперва в узком, затем в расширенном составах.
По приглашению премьер-министра Республики Армения Карена Карапетяна Георгий Квирикашвили с официальным визитом в Армению должен был прибыть 1 декабря 2017 года. Однако позднее пресс-служба армянского правительства передала, что по просьбе грузинской стороны визит Квирикашвили в Армению перенесен на неопределенное время.
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