Пожар в Баку: Погибли 24 человека
2 марта 2018 - 12:45 AMT
PanARMENIAN.Net - В Баку в здании Республиканского наркологического центра произошел пожар, в результате которого погибли 24 человека. Об этом говорится в совместном заявлении МВД, Генпрокуратуры и МЧС Азербайджана.
Удалось спасти 34 человека из находившихся в корпусе наркоцентра во время пожара. Трое из них размещены в Республиканском токсикологическом центре, пишет Haqqin.az.
На место происшествия прибыли министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров, министр внутренних дел Рамиль Усубов, первый заместитель генпрокурора Рустам Усубов, вице-премьер, глава Госкомиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков Али Гасанов, мэр Баку Гаджибала Абуталыбов, а также глава Исполнительной власти Хатаинского района Разим Мамедов.
Пожар потушен.
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