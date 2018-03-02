Пожар в Баку: Погибли 24 человека

PanARMENIAN.Net - В Баку в здании Республиканского наркологического центра произошел пожар, в результате которого погибли 24 человека. Об этом говорится в совместном заявлении МВД, Генпрокуратуры и МЧС Азербайджана.

Удалось спасти 34 человека из находившихся в корпусе наркоцентра во время пожара. Трое из них размещены в Республиканском токсикологическом центре, пишет Haqqin.az.

На место происшествия прибыли министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров, министр внутренних дел Рамиль Усубов, первый заместитель генпрокурора Рустам Усубов, вице-премьер, глава Госкомиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков Али Гасанов, мэр Баку Гаджибала Абуталыбов, а также глава Исполнительной власти Хатаинского района Разим Мамедов.

Пожар потушен.