Компания Вайнштейна продана за $500 млн
2 марта 2018 - 13:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Продюсерская компания Weinstein Co., основанная братьями Харви и Робертом Вайнштейнами, продана группе инвесторов.
По условиям сделки, новые владельцы примут на себя долг Weinstein Co. в размере 225 миллионов долларов и обязуются вложить в компанию 275 миллионов долларов. Группу инвесторов, купивших Weinstein Co., возглавляют бывшая руководитель управления по делам малого бизнеса администрации президента США Мария Контрерас-Свит и миллиардер Рон Беркл, пишет Meduza со ссылкой на The Wall Street Journal.
Сделка до последнего момента находилась под вопросом. Еще 25 февраля Weinstein Co. заявляла, что договориться с инвесторами не удалось, и компания готова прибегнуть к банкротству.
В октябре в американских СМИ были опубликованы расследования о систематических домогательствах со стороны Харви Вайнштейна к актрисам и другим работающим в киноиндустрии женщинам. Вайнштейна публично обвинили в домогательствах несколько десятков женщин. Харви Вайнштейн был уволен из основанной им компании. Вскоре после этого было объявлено, что Weinstein Co. выставлена на продажу.
Weinstein Co., основанная в 2005 году, выпустила, в числе прочего, фильмы «Король говорит!», «Артист» и «Джанго освобожденный», «Чтец», «Бесславные ублюдки» и «Омерзительная восьмерка», которые были номинированы на «Оскар» и завоевали премии Киноакадемии, в том числе в главных категориях.
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