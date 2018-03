Компания Вайнштейна продана за $500 млн

PanARMENIAN.Net - Продюсерская компания Weinstein Co., основанная братьями Харви и Робертом Вайнштейнами, продана группе инвесторов.

По условиям сделки, новые владельцы примут на себя долг Weinstein Co. в размере 225 миллионов долларов и обязуются вложить в компанию 275 миллионов долларов. Группу инвесторов, купивших Weinstein Co., возглавляют бывшая руководитель управления по делам малого бизнеса администрации президента США Мария Контрерас-Свит и миллиардер Рон Беркл, пишет Meduza со ссылкой на The Wall Street Journal.

Сделка до последнего момента находилась под вопросом. Еще 25 февраля Weinstein Co. заявляла, что договориться с инвесторами не удалось, и компания готова прибегнуть к банкротству.

В октябре в американских СМИ были опубликованы расследования о систематических домогательствах со стороны Харви Вайнштейна к актрисам и другим работающим в киноиндустрии женщинам. Вайнштейна публично обвинили в домогательствах несколько десятков женщин. Харви Вайнштейн был уволен из основанной им компании. Вскоре после этого было объявлено, что Weinstein Co. выставлена на продажу.

Weinstein Co., основанная в 2005 году, выпустила, в числе прочего, фильмы «Король говорит!», «Артист» и «Джанго освобожденный», «Чтец», «Бесславные ублюдки» и «Омерзительная восьмерка», которые были номинированы на «Оскар» и завоевали премии Киноакадемии, в том числе в главных категориях.