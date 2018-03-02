Алексис Оганян разместил на шоссе биллборды в честь Серены Уильямс
2 марта 2018 - 13:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский бизнесмен армянского происхождения, соучредитель социального новостного сайта Reddit Алексис Оганян разместил на шоссе, ведущем от Палм-Спрингс к Индиан-Уэллсу, биллборды в честь своей супруги, 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс.
Теннисистка поблагодарила супруга и дочь за необычный подарок, пишет Championat.com.
На одном из биллбордов написано G.M.O.A.T. (Greatest mother of all time). Три других биллборда связаны друг с другом и вместе образуют ту же надпись уже не в виде аббревиатуры, а полностью. Все биллборды сопровождаются фотографиями Серены или их дочери.
Серена в «Инстаграме» разместила видео с беспилотника и написала, что ей очень понравился сюрприз: «Я чувствую себя особенной. Спасибо вам обоим».
Уильямс — рекордсменка по количеству побед на турнирах серии «Большого шлема» в одиночном разряде, у нее 23 титула. Кроме того, она четырежды выигрывала золото Олимпийских игр.
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