Завен Андриасян разделил 2-3 места на турнире по молниеносным шахматам на «Аэрофлот Опен»
2 марта 2018 - 17:13 AMT
PanARMENIAN.Net - После завершения международного турнира «Аэрофлот Опен» состоялся также турнир по молниеносным шахматам, в котором приняли участие такие ведущие гроссмейстеры, как Сергей Карякин, Хикару Накамура, Шахрияр Мамедъяров, Борис Гельфанд, Ян Непомнящий и другие.
Из 13 представителей Армении наилучший результат показал Завен Андриасян. Армянский гроссмейстер набрал 14 очков из 18 возможных и разделил 2-3 места с Хикару Накамурой. Все дополнительные показатели у двух шахматистов оказались равными, сообщает пресс-служба НОКА.
Победителем стал россиянин Ян Непомнящий, набравший 15 очков. В турнире приняли участие в общей сложности 210 шахматистов, в том числе 83 гроссмейстера.
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В финале турнира в Марселе девятый сеяный Хачанов в трех сетах обыграл третью ракетку соревнований француза Люка Пуи со счетом 7:5, 3:6, 7:5
Микаелян с результатом 39:01.4 занял 83-е место. Олимпийским чемпионом стал швейцарец Дарья Колонья (33:43.9)
Катя после выступления была в хорошем настроении и посчитала свой результат удовлетворительным
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