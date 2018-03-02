Завен Андриасян разделил 2-3 места на турнире по молниеносным шахматам на «Аэрофлот Опен»

PanARMENIAN.Net - После завершения международного турнира «Аэрофлот Опен» состоялся также турнир по молниеносным шахматам, в котором приняли участие такие ведущие гроссмейстеры, как Сергей Карякин, Хикару Накамура, Шахрияр Мамедъяров, Борис Гельфанд, Ян Непомнящий и другие.

Из 13 представителей Армении наилучший результат показал Завен Андриасян. Армянский гроссмейстер набрал 14 очков из 18 возможных и разделил 2-3 места с Хикару Накамурой. Все дополнительные показатели у двух шахматистов оказались равными, сообщает пресс-служба НОКА.

Победителем стал россиянин Ян Непомнящий, набравший 15 очков. В турнире приняли участие в общей сложности 210 шахматистов, в том числе 83 гроссмейстера.