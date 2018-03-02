В самом маленьком городе США живет один человек - 84-летняя женщина
2 марта 2018 - 17:46 AMT
PanARMENIAN.Net - В самом маленьком городе США живет один человек. Все население Монови (штат Небраска) - это 84-летняя Элси Эйлер.
Она - библиотекарь и одновременно самая умная, богатая и молодая жительница городка. После смерти мужа она бессменный мэр, а также администратор единственного предприятия в городе - бара, который был открыт ее супругом в 1971 году, пишет NEWSru.com со ссылкой на The Daily Mail.
Перепись 2000 года установила, что в Монови живут два человека: Элси и ее муж Руди, который умер в 2004 году. Элси решила остаться, заявив, что здесь ее дом. С тех пор, чтобы Монови не исчез с карт и из государственных реестров, она заполняет необходимые отчеты властям штата для получения скромного финансирования.
«Я и есть все это место. Не нужно никаких выборов, потому что голосовала бы лишь я одна, - объясняет она. - Я ежегодно обращаюсь к государству за продлением лицензии на алкоголь и табак, и они посылают бумаги секретарю деревни, а это я. Так что я получаю их в качестве секретаря, потом подписываю как клерк - и выдаю себе же в качестве владельца бара».
Затем, будучи администратором единственного работающего предприятия в городе, Элси перечисляет себе налоги и заверяет бумаги в должности казначея. У Монови и ее единственной жительницы есть преданные поклонники, так что налогов хватает на то, чтобы поддерживать в рабочем состоянии три мачты освещения.
Помимо бара, где Элси каждый день работает по 12 часов, в городе есть библиотека - небольшое помещение, доверху забитое книгами, которые так любил читать Руди. В библиотечном фонде около 5000 позиций.
Миссис Эйлер говорит, что в Монови приезжают со всего мира: «Они очень дружелюбны и любопытны. Я знаю, что всегда могу переехать поближе к детям или оставаться с ними, сколько захочу. Но мне придется как-то заводить новых друзей. Надеюсь, я смогу остаться здесь, я хочу этого».
До 2012 года в США был еще один городок с одним жителем - Буфорд в штате Вайоминг. Ставший мэром и единственным обитателем Буфорда после смерти жены Дом Саммонс продал городок инвесторам из Вьетнама за 900 тысяч долларов и уехал в более населенное место.
Самое значимое
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
BBC снимет сериал по книжной серии Терри Пратчетта О проекте пока известно мало. BBC надеется привлечь к нему партнеров из других стран и создать крупное совместное производство
МИД РФ: Отношения России с Арменией носят исторический характер Она ответила на вопрос о том, как Россия намерена выстраивать отношения с новым президентом Армении Арменом Саркисяном, избранным 2 марта
Путин поздравил Саркисяна по случаю избрания президентом Армении Путин выразил уверенность, что деятельность Саркисяна на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему развитию российско-армянских союзнических отношений
Завен Андриасян разделил 2-3 места на турнире по молниеносным шахматам на «Аэрофлот Опен» Армянский гроссмейстер набрал 14 очков из 18 возможных и разделил 2-3 места с Хикару Накамурой