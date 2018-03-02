Путин поздравил Саркисяна по случаю избрания президентом Армении
2 марта 2018 - 18:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Армену Саркисяну по случаю избрания президентом Республики Армения.
Путин выразил уверенность, что деятельность Саркисяна на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему развитию российско-армянских союзнических отношений и углублению евразийской интеграции на благо братских народов двух стран, говорится в заявлении на сайте Кремля.
Национальное собрание Армении выбрало четвертого президента страны. Им стал бывший посол Армении в Великобритании Армен Саркисян, в 1996–1997 годах занимавший должность премьер-министра.
Саркисян был единственным кандидатом на эту должность: его кандидатуру выдвинули 65 депутатов из правящей Республиканской партии Армении (РПА) и Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» (АРФД).
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