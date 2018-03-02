МИД РФ: Отношения России с Арменией носят исторический характер

PanARMENIAN.Net - Отношения России с Арменией носят исторический характер. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она ответила на вопрос о том, как Россия намерена выстраивать отношения с новым президентом Армении Арменом Саркисяном, избранным 2 марта.

«Делать соответствующие заявления, безусловно, прерогатива президента России. Наши отношения с Арменией носят исторический характер, их вектор закреплен в двусторонних документах, поэтому исходим из того, что развитие будет таким, каким оно было определено двусторонними соглашениями и в ходе многочисленных саммитов, встреч, переговоров, исходя, в первую очередь, из принципов благополучия и интересов народов двух стран»,- заявила Захарова.

Национальное собрание Армении 2 марта выбрало четвертого президента страны. Им стал бывший посол Армении в Великобритании Армен Саркисян, в 1996–1997 годах занимавший должность премьер-министра. Саркисян был единственным кандидатом на эту должность: его кандидатуру выдвинули 65 депутатов из правящей Республиканской партии Армении (РПА) и Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» (АРФД).

Согласно новой конституции Армении, президент избирается парламентом на один семилетний срок. Полномочия нынешнего президента Сержа Саргсяна истекают 9 апреля, на этот же день назначена инаугурация Армена Саркисяна. После этого старое правительство уйдет в отставку, и Армения полностью перейдет к парламентской форме правления.

Читайте также:Путин поздравил Саркисяна по случаю избрания президентом Армении