BBC снимет сериал по книжной серии Терри Пратчетта
2 марта 2018 - 18:55 AMT
PanARMENIAN.Net - BBC Studios снимет сериал по книжной серии Терри Пратчетта «Плоский мир». Первый сезон будет состоять из шести эпизодов, его рабочее название — «Стража».
О проекте пока известно мало. BBC надеется привлечь к нему партнеров из других стран и создать крупное совместное производство. Сейчас к работе подключилась компания Narrativia, основанная дочерью Пратчетта Рианной. Над сценарием трудится Саймон Аллен, который участвовал в создании сериала «Мушкетеры», а продюсером выступила Хилари Сэлмон, за плечами которой — психологический детектив «Лютер», пишет Lenta.ru со ссылкой на Deadline.
Дата окончания проекта не уточняется.
В настоящее время BBC совместно с Amazon снимает мини-сериал по «Благим знамения» Пратчетта. Он должен выйти в эфир в 2019 году.
Пратчетт умер в марте 2015 года. Юмористическая серия «Плоский мир» — самый известный цикл британского писателя. Его действие разворачивается на вымышленной планете, имеющей форму диска. Книги условно делятся на несколько тем со своими героями и местом действия, но единственный персонаж, который появляется во всех произведениях цикла — Смерть.
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