Дороги в Армении в основном проходимы
3 марта 2018 - 10:51 AMT
PanARMENIAN.Net - 3 марта, по состоянию на 10:00, автодороги на территории Армении в основном проходимы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.
3 марта прогнозируется погода без осадков. 4-6 марта время от времени в большинстве регионов ожидаются осадки.
Труднопроходимы перевал Варденяц и автодорога Сотк-Карвачар.
МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.
Согласно полученным из департамента ЧС МВД Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех автомобилей.
А согласно данным центра кризисного управления МЧС России по Северной Осетии, дорога закрыта для грузовых автомобилей, наблюдается скопление порядка 20 грузовых автомобилей.
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