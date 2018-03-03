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Дороги в Армении в основном проходимы

Дороги в Армении в основном проходимы
3 марта 2018 - 10:51 AMT

PanARMENIAN.Net - 3 марта, по состоянию на 10:00, автодороги на территории Армении в основном проходимы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

3 марта прогнозируется погода без осадков. 4-6 марта время от времени в большинстве регионов ожидаются осадки.

Труднопроходимы перевал Варденяц и автодорога Сотк-Карвачар.

МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

Согласно полученным из департамента ЧС МВД Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех автомобилей.

А согласно данным центра кризисного управления МЧС России по Северной Осетии, дорога закрыта для грузовых автомобилей, наблюдается скопление порядка 20 грузовых автомобилей.

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