«Нелюбовь» Звягинцева получила французский «Сезар»
3 марта 2018 - 10:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Художественный фильм «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева завоевала награду французской кинопремии «Сезар». Об этом сообщается на сайте премии.
Картина стала победителем в категории «Лучший фильм на иностранном языке», обойдя конкурентов, среди которых «Дюнкерк» Кристофера Нолана и «Ла-Ла-Ленд» Дэмьена Шазелла.
23 января Американская академия кинематографических искусств и наук назвала претендентов на премию «Оскар». В категории «Лучший фильм на иностранном языке» «Нелюбовь» поборется за премию с такими проектами, как «Фантастическая женщина» Себастьяна Лелио (Чили), «Оскорбление» Зиада Дуэри (Ливан), «О теле и душе» Ильдико Эньеди (Венгрия) и «Квадрат» Рубена Эстлунда (Швеция). Букмекер bwin.ru оценил вероятность получения «Оскара» картиной Звягинцева в 13 процентов (коэффициент 7.00), пишет Lenta.ru.
В октябре 2017 года российская лента получила главный приз 61-го Лондонского международного кинофестиваля. Члены жюри назвали ленту «очень поэтичной и красивой». «Хотя картина концентрируется на частной истории одной семьи из России, она воспринимается как всемирная трагедия. Режиссер превратил личное в социальное и политическое заявление», — отметили судьи фестиваля.
«Нелюбовь» вышла в российский прокат 1 июня. В фильме, который рассказывает о поисках мальчика, сбежавшего из семьи из-за развода родителей, сыграли Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков и Марина Васильева.
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