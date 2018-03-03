В карабахском Матагисе построят новую школу и детсад в 2018 году

PanARMENIAN.Net - В 2018 году в селе Матагис Мартакертского района Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) начнется строительство нового школьного здания, здания детского сада, а также ремонт 27 жилых домов. Об этом сообщил глава села Матагис Завен Аванесян, добавив, что новое школьное здание будет иметь подвальное помещение, предназначенное для убежища, и спортзал.

«На данный момент школа имеет более 100 учащихся. Здание было построено в 2007 году, и поскольку на тот момент период школьного образования составлял 10 лет, то и количество классных комнат было адаптировано под эту систему. Кроме того, возникла проблема отсутствия спортивного зала. В новом школьном здании предусматривается увеличение классных комнат на 2», - отметил Аванесян, передает Artsakhpress.am.

Обращая внимание на детский сад, глава села сообщил, что туда ходят 30 детей, несмотря на то, что условия здания не соответствуют современным требованиям. Проекты двух зданий уже готовы: строительство будет осуществляться за счет государственных средств.

По словам Аванесяна, старое здание детского сада возможно станет клубом, которого нет в селе. Ремонт 27 домов также будет осуществлен за счет государственных средств.

Как сообщил глава села, озимый посев жителями составил 190 га, и планируется реализация 50 га ярового посева.

Жители Матагиса также занимаются выращиванием овощей и фруктов, но в основном на своих земельных участках.

Также Аванесян отметил, что в 2017 году были улучшены дороги в деревне, и был решен вопрос ночного освещения улиц.