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США на год продлили санкции против РФ

США на год продлили санкции против РФ
3 марта 2018 - 11:43 AMT

PanARMENIAN.Net - Поскольку ситуация в Украине «продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США», то санкции против Кремля будут продлены еще на год. Об этом Белый дом сообщил 2 марта.

Санкции были введены в марте 2014 года после аннексии Крыма и с тех пор ежегодно продлеваются. Действия российских властей, ставшие причиной введения санкций, не были скорректированы и по-прежнему представляют угрозу национальной безопасности, говорится в сообщении администрации Трампа. Об этом решении Белый дом уведомит американский Конгресс, пишет Deutsche Welle.

Санкционные меры вводились США на всем протяжении 2014 года. Сначала 6 марта президент США подписал указ, вводящий санкции против лиц, которые несут ответственность за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

16 марта 2014 года были заморожены счета, арестовано имущество и отказано в выдаче виз ряду российских должностных лиц. 20 марта список высокопоставленных лиц, против которых введены ограничения, был расширен. А 19 декабря 2014 года санкции были введены против Крыма - в частности, был запрещен ввоз в США товаров и услуг с полуострова.

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Deutsche Welle: США продлили на год санкции против России
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