Принц Гарри и Меган Маркл пригласили на свадьбу более 1000 «простых смертных»
3 марта 2018 - 12:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Британский принц Гарри и его невеста, актриса Меган Маркл пригласили на свою свадьб, в угодья Виндзорского замка, более тысячи обыкновенных британцев. В числе приглашенных сотрудники различных благотворительных организаций, школьники, люди, работающие при королевском дворе, а также жители Виндзора - города в графстве Беркшир, где находится Виндзорский замок.
Всего на свадьбу, которая состоится 19 мая, приглашено 2640 человек. Как заявила пресс-служба Кенсингтонского дворца, все приглашенные смогут наблюдать прибытие новобрачных и их последующий отъезд.
В заявлении говорится, что Меган Маркл и принц Гарри хотели бы, чтобы простые британцы также приняли участие в этом праздновании.
«Это бракосочетание, как и все остальные свадьбы, станет радостным, веселым событием, отражающим натуру и ценности жениха и невесты», - сказано в официальном заявлении дворца, пишет BBC.
Полный список всех приглашенных состоит из: 1200 рядовых граждан разного возраста и происхождения, 200 человек, работающих в благотворительных организациях, 610 членов сообщества Виндзорского замка, 530 сотрудников королевского двора и угодий, 100 школьников из школ Виндзора и его окрестностей.
Свадьба принца Гарри и бывшей актрисы Меган Маркл состоится в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке в полдень 19 мая. В этой же часовне принц Гарри был крещен в декабре 1984 года.
В феврале Кенсингтонский дворец подтвердил, что церемонию венчания проведет архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. За церковную службу будет отвечать декан Виндзора епископ Дэвид Коннер. Церемония будет более скромной по сравнению с состоявшемся в Вестминстерском аббатстве венчанием принца Уильяма и Кейт Миддлтон, поскольку часовня Св. Георгия может вместить не более 800 гостей. .
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