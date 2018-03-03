Юра Мовсисян покинул «Реал Солт-Лейк»
3 марта 2018 - 15:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Экс-игрок сборной Армении, нападающий Юра Мовсисян покинул американский клуб «Реал Солт-Лейк». Об этом со ссылкой на несколько источников сообщаетMLSsoccer.com.
В 2017 году Мовсисян лишился места в стартовом составе и выразил недовольство главному тренеру команды Майку Петке из-за отсутствия игрового времени. Зимой армянский футболист и РСЛ обсудили контракт, однако не смогли прийти к согласию по разным пунктам. Согласно источникам, Мовсисян хочет, чтобы клуб выплатил ему всю задолженность - чуть менее 4 миллионов долларов - в течение двух лет, оставшихся по его контракту.
Контракт Мовсисяна с клубом был заключен до 2019 года.
За время игры в составе РСЛ 30-летний игрок провел за американский клуб в лиге 58 матчей, забив в них 16 мячей (в сезоне 2017 года — 28-7).
На счету Юры Мовсисяна 34 поединка и 9 взятий чужих ворот в составе национальной сборной Армении.
Photo. Rich Graessle/Icon Sportswire via Getty Images
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