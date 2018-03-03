В Китае обсудят вопрос о разрешении семьям иметь 3-го ребенка
3 марта 2018 - 14:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Китайские законодатели в ходе ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей в марте могут обсудить дальнейшие социальные реформы, и в частности, вопрос о возможности позволить семейным парам иметь третьего ребенка.
Осенью 2015 года власти Китая приняли решение отменить политику «одного ребенка», существующую с конца 1970-х годов. Председатель КНР Си Цзиньпин тогда отметил, что это решение поможет сбалансировать население и обеспечить развитие страны.
Предложение выдвинул представитель южной китайской провинции Гуандун, адвокат Чжу Леюй, обосновав его обеспокоенностью, что Китай может стать страной с низкой рождаемостью, если не сможет необходимым образом сбалансировать свою политику касательно численности населения, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Global Times.
«Между ожиданиями и эффектом от отмены политики «одна семья — один ребенок» существует большое расхождение, это привело не к стремительному росту численности населения, а наоборот – снижению уровня рождаемости», — заявил Чжу Леюй.
Согласно данным государственного статистического бюро, в 2017 году в Китае родились 17,23 миллиона детей, что на 630 тысяч меньше, чем годом ранее, уровень рождаемости снизился на 0,52%. При этом, в 2016 году уровень рождаемости был самым высоким с 2000 года, однако эксперты связывают это явление не с отменой ограничений, а с тем, что в 2015 году семейные пары не хотели заводить детей скорее из-за следования приметам китайского гороскопа. Символом 2015 года была овца (или коза), а в Китае год овцы считается не самым благоприятным для рождения ребенка.
В конце 1970-х годов Китай внедрил политику «Одна семья — один ребенок», чтобы контролировать рост населения, разрешив семьям в городах иметь только одного ребенка, а в деревнях — двух, если первый ребенок — девочка. Однако со временем эта политика привела к демографическим проблемам, таким как гендерный дисбаланс и старение населения.
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