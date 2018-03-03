// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Китае обсудят вопрос о разрешении семьям иметь 3-го ребенка

В Китае обсудят вопрос о разрешении семьям иметь 3-го ребенка
3 марта 2018 - 14:58 AMT

PanARMENIAN.Net - Китайские законодатели в ходе ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей в марте могут обсудить дальнейшие социальные реформы, и в частности, вопрос о возможности позволить семейным парам иметь третьего ребенка.

Осенью 2015 года власти Китая приняли решение отменить политику «одного ребенка», существующую с конца 1970-х годов. Председатель КНР Си Цзиньпин тогда отметил, что это решение поможет сбалансировать население и обеспечить развитие страны.

Предложение выдвинул представитель южной китайской провинции Гуандун, адвокат Чжу Леюй, обосновав его обеспокоенностью, что Китай может стать страной с низкой рождаемостью, если не сможет необходимым образом сбалансировать свою политику касательно численности населения, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Global Times.

«Между ожиданиями и эффектом от отмены политики «одна семья — один ребенок» существует большое расхождение, это привело не к стремительному росту численности населения, а наоборот – снижению уровня рождаемости», — заявил Чжу Леюй.

Согласно данным государственного статистического бюро, в 2017 году в Китае родились 17,23 миллиона детей, что на 630 тысяч меньше, чем годом ранее, уровень рождаемости снизился на 0,52%. При этом, в 2016 году уровень рождаемости был самым высоким с 2000 года, однако эксперты связывают это явление не с отменой ограничений, а с тем, что в 2015 году семейные пары не хотели заводить детей скорее из-за следования приметам китайского гороскопа. Символом 2015 года была овца (или коза), а в Китае год овцы считается не самым благоприятным для рождения ребенка.

В конце 1970-х годов Китай внедрил политику «Одна семья — один ребенок», чтобы контролировать рост населения, разрешив семьям в городах иметь только одного ребенка, а в деревнях — двух, если первый ребенок — девочка. Однако со временем эта политика привела к демографическим проблемам, таким как гендерный дисбаланс и старение населения.

Ссылки по теме:
Ria.ru. В Китае хотят обсудить вопрос о разрешении семьям иметь третьего ребенка
 Самое значимое
Алиев: Азербайджан продолжит приобретать современное оружиеАлиев: Азербайджан продолжит приобретать современное оружие
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Только 32% трудоспособных азербайджанцев получили специальность в учебных заведенияхТолько 32% трудоспособных азербайджанцев получили специальность в учебных заведениях
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Россия выводит войска из Сирии: Путин отдал приказРоссия выводит войска из Сирии: Путин отдал приказ
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
В Иране объявлен траур: Число погибших во время землетрясения достигло 445 человекВ Иране объявлен траур: Число погибших во время землетрясения достигло 445 человек
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Partner news
 Статьи
Кровь и песок

Что случилось с «ЧВК Вагнера» в окрестностях Дейр эз Зора

 Самое читаемое в разделе
Невзоров ответил на истерию Азербайджана в связи с его заявлением о «сумасшествии» Алиева
Невзоров: Президент Азербайджана - опасный сумасшедший
Жители граничащего с Арменией азербайджанского региона покидают дома из-за отсутствия газа
Эрдоган: Курды сбили участвующий в операции в Сирии турецкий военный вертолет
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
«Мир 24» об «армянском Ватикане»: Чем притягателен Эчмиадзин Отмечается, что первая причина посетить Эчмиадзин – Кафедральный собор
Nokia представила спасающую жизнь «умную» куртку На рукавах и вороте куртки располагаются датчики, которые отслеживают частоту сердечных сокращений, температуру, местоположение, двигательную активность
Объявлены победители антипремии «Золотая малина» Помимо признания в качестве «Худшей картины» «Эмоджи фильм» также отметили за самый плохой сценарий, а его режиссер Тони Леондис получил премию за худшую режиссуру
Моуринью: Думаю, это последний сезон Ибрагимовича в МЮ Ибрагимович порвал крестообразные связки в конце сезона-2016/17 и пропустил 7 месяцев