ВС Азербайджана за неделю нарушили режим прекращения огня в Карабахе свыше 250 раз
3 марта 2018 - 13:43 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 25 февраля по 5 марта на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня свыше 250 раз.Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 3000 выстрелов.
Передовые подразделения Армии обороны НКР продолжают выступать в роли диктующего ситуацию на передовой и осуществлять надежную оборону боевых позиций.
В период с 18 по 24 февраля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 300 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 3000 выстрелов.
Помимо стрелкового оружия, на восточном участке линии соприкосновения ВС Азербайджана применили также 60-мм миномет (1 снаряд).
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