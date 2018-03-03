ВС Азербайджана за неделю нарушили режим прекращения огня в Карабахе свыше 250 раз

PanARMENIAN.Net - В период с 25 февраля по 5 марта на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня свыше 250 раз.Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 3000 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны НКР продолжают выступать в роли диктующего ситуацию на передовой и осуществлять надежную оборону боевых позиций.

В период с 18 по 24 февраля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 300 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 3000 выстрелов.

Помимо стрелкового оружия, на восточном участке линии соприкосновения ВС Азербайджана применили также 60-мм миномет (1 снаряд).