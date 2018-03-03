В Армении постепенно потеплеет
3 марта 2018 - 16:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Согласно данным МЧС Армении, 3 марта в вечерние часы, 04 марта в отдельных местах, 5-6, ночью 7 марта в большинстве районов республики время от времени ожидаются осадки. Днем 7 марта, 8 марта ожидается погода без осадков.
Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, 4-6 марта в отдельных местах ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха 4-8 марта постепенно повысится на 5-6 градуов.
В Ереване 3 марта в вечерние часы, 4 марта в отдельных местах возможен дождь. 5-6, ночью 7 марта время от времени ожидается дождь. Днем 7-го, 8 марта ожидается погода без осадков. 4-6 марта ожидается усиление ветра до 12-17м /с.
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