Моуринью: Думаю, это последний сезон Ибрагимовича в МЮ
3 марта 2018 - 16:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович скорее всего, покинет «Олд Траффорд» в конце сезона. Об этом заявил главный тренер МЮ Жозе Моуринью.
«Мы все думаем, что это последний сезон Златана в МЮ. Ему предстоит самостоятельно решить, продолжит ли он играть или остановится. Думаю, он хотел бы, чтобы у него было право самостоятельно определить свое будущее. Обидно, что ужасная травма в неудачный момент испортила пару потрясающих сезонов, которые он мог провести и обязательно провел бы с нами. Сейчас у Златана нет травмы, но он не чувствует себя готовым помочь команде. Он только хочет вернуть это чувство», – заявил Моуринью, пишет Eurosport со ссылкой на Sky Sports.
Ибрагимович порвал крестообразные связки в конце сезона-2016/17 и пропустил 7 месяцев. В середине ноября Златан вернулся, провел 7 матчей, забил 1 гол и получил новую травму колена.
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