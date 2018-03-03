Объявлены победители антипремии «Золотая малина»

PanARMENIAN.Net - Организаторы антипремии «Золотая малина» (Razzie Awards) 3 марта объявили победителей в своих номинациях, лауреатом награды в категории «Худший фильм» 2017 года стала анимационная картина «Эмоджи фильм». Организаторы «Малины» обнародовали имена лауреатов в шуточном видеоролике на сайте премии.

Номинанты на «Золотую малину» — «токсичные отходы» киноиндустрии 2017 года, как заметили организаторы, — были объявлены 22 января. Стать «Худшей картиной года» кроме «Эмоджи фильма» грозило картинам «Трансформеры: последний рыцарь», «На пятьдесят оттенков темнее», «Мумия» и «Спасатели Малибу».

Помимо признания в качестве «Худшей картины» «Эмоджи фильм» также отметили за самый плохой сценарий, а его режиссер Тони Леондис получил премию за худшую режиссуру. В видео отмечается, что сценарий мультфильма «показывает все, что не так с Голливудом». Та же картина удостоилась победы в номинации за худший актерский дуэт за пару «отвратительных» эмоджи, пишет РИА Новости.

Худшим актером с «абсурдно посредственной» игрой стал Том Круз за роль в фильме «Мумия», худшую роль в номинации «актриса в главной роли» исполнил актер Тайлер Перри, сыгравший женщину в картине «Хэллоуин Мэдеи 2».

Организаторы также объявили победителя в категории «Худший актер второго плана», где первенство взял Мел Гибсон, сыгравший в фильме «Здравствуй папа, Новый год! 2», худшей актрисой в той же номинации была признана Ким Бейсингер, исполнившая роль в картине «На пятьдесят оттенков темнее».

В категории «Ремейк, пародия или сиквел», в которой обычно, как отмечается в видео, награждается переработанная, «несвежая» картина, победителем стал фильм «На пятьдесят оттенков темнее».

«Голливуд снова доказывает, что переработка отходов может быть опасной», — заявляют в видеоролике.

Антипремия «Золотая малина» вручается ежегодно накануне вручения премии киноакадемии США «Оскар», награждение лауреатов которой в этом году состоится 4 марта. Победителям вручают пластиковую ягоду малины, покрытую золотой краской. Стоимость приза составляет менее пяти долларов.

Премия «Золотая малина» была учреждена в 1980 году американским публицистом Джоном Уилсоном как пародия на ежегодный голливудский наградной сезон и с 1982 года вручается ежегодно. Название премии происходит от одного из значений английского слова raspberry. Основным значением этого слова является «малина», однако на сленге raspberry — это знак презрения.