«Мир 24» об «армянском Ватикане»: Чем притягателен Эчмиадзин

PanARMENIAN.Net - Первопрестольный Эчмиадзин называют «армянским Ватиканом» – здесь находится резиденция Католикоса всех армян и главный собор страны. Ежегодно сюда приезжают тысячи паломников. Но побывать в этом местечке будет интересно и простым туристам. Телеканал «Мир 24» подготовил репортаж об армянском Эчмиадзине.

Отмечается, что первая причина посетить Эчмиадзин – Кафедральный собор. Это древнейший христианский храм Армении и один из первых во всем христианском мире. Первый камень в строительство этого храма был заложен Григорием Просветителем. Собор с 2000 года входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. К этому престолу верующие относятся с особым трепетом: по преданию, именно на это место сошел Единородный и здесь же хранится частичка креста, на котором был распят Иисус.

Вторая причина посетить армянский Ватикан – Копье судьбы. Считается, что это то самое копье, которым римский воин ударил Иисуса на кресте. В музее его трогать нельзя, однако есть специальный день, когда тысячи паломников стекаются в Эчмиадзин, чтобы прикоснуться к святыне. Копье судьбы находится в Музее-сокровищнице Эчмиадзина. Христиане верят, что оно – ключ к могуществу.

После такого насыщенного дня нужно подкрепиться. Коронное блюдо эчмиадзинцев – кюфта. Это мясные шарики, поясняет телеканал.

«Мясо должно быть свежим, горячим даже. После забоя не должно пройти двух часов. Если мясо застынет на костях, оно будет непригодным для кюфты. Надо быстро освободить мясо от кости: вот эти куски идеально подойдут для толмы, а эти для кюфты», – объясняет владелец мясной лавки Артуш Акобян.

Приехать в «армянский Ватикан» и не побывать в историко-этнографическом музее непростительно. Ведь здесь хранится около 15 тысяч экспонатов. Вот, например, печатный станок, который в 19 веке королева Виктория подарила Католикосу всех армян. Под пресс ставили формы букв, прессовали и печатали газеты.