Победители «Оскар-2018» известны: «Форма воды» - лучший фильм
5 марта 2018 - 10:28 AMT
PanARMENIAN.Net - 90-ая, юбилейная церемония вручения премии «Оскар» состоялась в ночь на 5 марта в театре Долби (Лос-Анджелес, США).
Так, «Оскар» за лучший фильм получила фэнтези-мелодрама «Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо, которая ранее стала рекордсменом по числу номинаций: картина претендовала сразу на 13 статуэток и в итоге победила в четырех номинациях.
Лучшим актером стал Гэри Олдмен, сыгравший Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена».Лучшей актрисой стала Франсис МакДорманд за роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».Победителем в категории «Лучший актер второго плана» стал Сэм Рокуэлл за свою роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», лучшей актрисой второго плана признана Эллисон Дженни («Тоня против всех»)
Лучшим фильмом на иностранном языке стала картина чилийского режиссера «Фантастическая женщина». Лучшим режиссером признанГильермо дель Торо за фильм «Форма воды». В категории «Лучший анимационный фильм» статуэтку взяла «Тайна Коко».
«Оскар» за лучший грим и прически присудили «Темным временам», лучший дизайн костюмов - у фильма «Призрачная нить» о британском модельере в 1950-х годах. Лучшим документальным фильмом признан фильм «Икар» о допинге в российском спорте.
«Оскар» за лучший звуковой монтаж и лучший звук получил фильм Кристофера Нолана «Дюнкерк», он же получил статуэтку за лучший монтаж.
Лучший оригинальный сценарий - у хоррора о расизме «Прочь». Лучший адаптированный сценарий - сценарист Джеймс Айвори, фильм «Зови меня своим именем».
Самое значимое
Победителей назовут 12 марта, а торжественная церемония награждения ECHO Jazz Awards 2018 пройдет 31 мая в в Гамбурге
Он получил 12 баллов как со стороны проекта «К Евровидению», так и со стороны зрителей
Одежду и аксессуары, которые не впишутся в ее новый гардероб, звезда собирается продать в благотворительных целях на eBay совместно с агентством Auction Cause
Согласно источнику, в фильме также появилась жена Мугаляна Изабель Ризачер Мугалян, которая также была в поезде в тот день
Partner news
Последние новости
Мэр Лиона в Ереване почтил память жертв Геноцида армян Мэр Лиона возложил цветы к Вечному огню, посадил дерево на аллее, посетил Музей-институт Геноцида армян, в книге которого оставил запись
Глава МИД Азербайджана: Ереван и Баку продолжат переговоры после выборов По его словам, в настоящее время обсуждается вопрос о времени и месте продолжения переговорного процесса по разрешению нагорно-карабахского конфликта
Граждане Австралии, Новой Зеландии, Сингапура и Южной Кореи смогут приезжать в Армению без виз Одностороннее упразднение визового режима в отношении граждан этих стран создаст более благоприятные условия для развития двусторонних экономических связей и туризма
Маркос Пиззелли забил гол в составе «Актобе» Автором гола стал полузащитник сборной Армении Маркос Пиззелли, который в составе «Актобе» реализовал 11-метровый