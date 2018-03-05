Победители «Оскар-2018» известны: «Форма воды» - лучший фильм

PanARMENIAN.Net - 90-ая, юбилейная церемония вручения премии «Оскар» состоялась в ночь на 5 марта в театре Долби (Лос-Анджелес, США).

Так, «Оскар» за лучший фильм получила фэнтези-мелодрама «Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо, которая ранее стала рекордсменом по числу номинаций: картина претендовала сразу на 13 статуэток и в итоге победила в четырех номинациях.

Лучшим актером стал Гэри Олдмен, сыгравший Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена».Лучшей актрисой стала Франсис МакДорманд за роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».Победителем в категории «Лучший актер второго плана» стал Сэм Рокуэлл за свою роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», лучшей актрисой второго плана признана Эллисон Дженни («Тоня против всех»)

Лучшим фильмом на иностранном языке стала картина чилийского режиссера «Фантастическая женщина». Лучшим режиссером признанГильермо дель Торо за фильм «Форма воды». В категории «Лучший анимационный фильм» статуэтку взяла «Тайна Коко».

«Оскар» за лучший грим и прически присудили «Темным временам», лучший дизайн костюмов - у фильма «Призрачная нить» о британском модельере в 1950-х годах. Лучшим документальным фильмом признан фильм «Икар» о допинге в российском спорте.

«Оскар» за лучший звуковой монтаж и лучший звук получил фильм Кристофера Нолана «Дюнкерк», он же получил статуэтку за лучший монтаж.

Лучший оригинальный сценарий - у хоррора о расизме «Прочь». Лучший адаптированный сценарий - сценарист Джеймс Айвори, фильм «Зови меня своим именем».