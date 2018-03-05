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В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс закрыт

В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс закрыт
5 марта 2018 - 10:43 AMT

PanARMENIAN.Net - 5 марта, по состоянию на 10:00, на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Закрыт Варденяцский перевал, труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар.

МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

Согласно полученным данным из агенства ЧС МВД Грузии и из департамента ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспортных средств. Со стороны России столпились 50 грузовых и 50 легковых автомобилей.

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