В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс закрыт
5 марта 2018 - 10:43 AMT
PanARMENIAN.Net - 5 марта, по состоянию на 10:00, на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.
Закрыт Варденяцский перевал, труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар.
МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.
Согласно полученным данным из агенства ЧС МВД Грузии и из департамента ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспортных средств. Со стороны России столпились 50 грузовых и 50 легковых автомобилей.
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