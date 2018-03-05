Месси забил 600-й гол в карьере
5 марта 2018 - 10:56 AMT
PanARMENIAN.Net - В матче 27-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Атлетико» счет открыл форвард хозяев Лионель Месси.
Этот гол стал для аргентинца 600-м в карьере. 539 мячей он забил за «Барселону», 61 – за сборную Аргентины, пишет Eurosport.
В Примере сезона 2017-2018 Месси забил 24 гола и сделал 15 голевых передач в 27 матчах.
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