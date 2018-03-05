Месси забил 600-й гол в карьере

PanARMENIAN.Net - В матче 27-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Атлетико» счет открыл форвард хозяев Лионель Месси.

Этот гол стал для аргентинца 600-м в карьере. 539 мячей он забил за «Барселону», 61 – за сборную Аргентины, пишет Eurosport.

В Примере сезона 2017-2018 Месси забил 24 гола и сделал 15 голевых передач в 27 матчах.