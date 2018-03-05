Посольство США в Анкаре временно закроют из-за угрозы безопасности
5 марта 2018 - 10:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Посольство США в Анкаре будет закрыто для посетителей 5 марта из-за угрозы безопасности. Об этом говорится в заявлении посольства.
«Посольство в Анкаре информирует граждан США, что посольство США в Анкаре будет закрыто для посетителей 5 марта 2018 года из-за угрозы безопасности», — говорится в заявлении, пишет РИА Новости.
Посольство сообщит об открытии, как только его работа будет возобновлена. В это время будут оказываться только экстренные услуги.
Отмечается, что вопросы, касающиеся украденных паспортов или нотариальных услуг, не являются экстренными. Собеседования для получения визы и другие «плановые мероприятия» отменены.
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