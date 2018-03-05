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Вышел тизер последнего сезона «Карточного домика» без Спейси

Вышел тизер последнего сезона «Карточного домика» без Спейси
5 марта 2018 - 11:25 AMT

PanARMENIAN.Net - В сети появился тизер заключительного сезона сериала «Карточный домик», в котором исполнявшего главную роль актера Кевина Спейси, обвиненного в сексуальных домогательствах, заменили на Робина Райта.

Ранее директор Netflix по контенту Тед Сарандос заявил, что Netflix решила завершить сериал «Карточный домик» сокращенным сезоном без участия Спейси. Актер не будет участвовать в съемках сезона, который будет включать 8 серий вместо обычных 13.

В октябревокруг Кевина Спейси разразился крупный скандал, 15 человек обвинили актера в домогательствах. Скандал начался с заявления звезды сериала Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит такого инцидента, но принес Рэппу свои извинения.

На фоне скандала Netflix объявила о закрытии «Карточного домика» после выхода шестого сезона. Работа над последней частью политической драмы была заморожена.

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