Маркос Пиззелли забил гол в составе «Актобе»
5 марта 2018 - 11:52 AMT
PanARMENIAN.Net - В рамках сбора в турецком Белеке 4 марта казахстанский «Актобе» в контрольном матче сыграл вничью с белорусским клубом «Торпедо-БЕЛАЗ» (счет 1:1).
Автором гола стал полузащитник сборной Армении Маркос Пиззелли, который в составе «Актобе» реализовал 11-метровый, пишет KazFootball.kz.
Пиззелли ранее забил гол в первом матче в составе «Актобе.
Пиззелли зимой 2018 года вернулся в «Актобе», в составе которого выступал с 2014 по 2015 гг, забив 13 голов в 55-и матчах чемпионата Казахстана. Предыдущей командой Пиззелли был «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии.
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