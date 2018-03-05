Маркос Пиззелли забил гол в составе «Актобе»

PanARMENIAN.Net - В рамках сбора в турецком Белеке 4 марта казахстанский «Актобе» в контрольном матче сыграл вничью с белорусским клубом «Торпедо-БЕЛАЗ» (счет 1:1).

Автором гола стал полузащитник сборной Армении Маркос Пиззелли, который в составе «Актобе» реализовал 11-метровый, пишет KazFootball.kz.

Пиззелли ранее забил гол в первом матче в составе «Актобе.

Пиззелли зимой 2018 года вернулся в «Актобе», в составе которого выступал с 2014 по 2015 гг, забив 13 голов в 55-и матчах чемпионата Казахстана. Предыдущей командой Пиззелли был «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии.