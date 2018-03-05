Граждане Австралии, Новой Зеландии, Сингапура и Южной Кореи смогут приезжать в Армению без виз
5 марта 2018 - 12:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Граждане Австралии, Новой Зеландии, Сингапура и Южной Кореи смогут посещать Армению без виз.Соответствующий проект решения включен в повестку дня заседания правительства РА 6 марта.
Принятие данного проекта позволит гражданам вышеупомянутых государств приезжать и оставаться в Армении на срок не более 180 дней в течение года, освобождая их от необходимости иметь въездную визу.
В описании данного проекта говорится, что одностороннее упразднение визового режима в отношении граждан этих стран создаст более благоприятные условия для развития двусторонних экономических связей и туризма.
Отмечается также, чтоАрмения рассматривает эти страны в качестве перспективных партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Проект был разработан министерством иностранных дел Армении.
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