Граждане Австралии, Новой Зеландии, Сингапура и Южной Кореи смогут приезжать в Армению без виз

PanARMENIAN.Net - Граждане Австралии, Новой Зеландии, Сингапура и Южной Кореи смогут посещать Армению без виз.Соответствующий проект решения включен в повестку дня заседания правительства РА 6 марта.

Принятие данного проекта позволит гражданам вышеупомянутых государств приезжать и оставаться в Армении на срок не более 180 дней в течение года, освобождая их от необходимости иметь въездную визу.

В описании данного проекта говорится, что одностороннее упразднение визового режима в отношении граждан этих стран создаст более благоприятные условия для развития двусторонних экономических связей и туризма.

Отмечается также, чтоАрмения рассматривает эти страны в качестве перспективных партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Проект был разработан министерством иностранных дел Армении.