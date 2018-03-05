Глава МИД Азербайджана: Ереван и Баку продолжат переговоры после выборов
5 марта 2018 - 16:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Ереван и Баку продолжат интенсивные переговоры по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта после формирования новых правительств в Армении и Азербайджане. Об этом заявил глава азербайджанского МИД Эльмар Мамедъяров.
«В начале текущего года в Азербайджане и Армении проходят президентские выборы. И мы пришли к согласию более интенсивно продолжать переговоры по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта после завершения процессов формирования новых азербайджанского и армянского правительств», - подчеркнул Мамедъяров на совместной с главой МИД Марокко, Насером Бурида, пресс-конференции, пишет haqqin.az.
По его словам, в настоящее время обсуждается вопрос о времени и месте продолжения переговорного процесса по разрешению нагорно-карабахского конфликта.
Ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением по итогам встреч с президентами Армении и Азербайджана в ходе своего визита в регион. Сопредседатели в своем заявлении, в частности, подчеркнули важность добросовестного выполнения всех обязательств, взятых сторонами в ходе состоявшегося в октябре 2017 года в Женеве саммита и предыдущих саммитов, в частности в Вене и Санкт-Петербурге.
Сопредседатели выразили глубокую обеспокоенность по поводу недавних человеческих потерь на линии соприкосновения, призвали стороны предпринять дополнительные шаги для снижения уровня напряженности, как это было согласовано в Женеве, и соблюдать режим прекращения огня.
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