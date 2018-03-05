Французский город Бук-Бель-Эр готов расширить отношения с Карабахом

PanARMENIAN.Net - 5 марта министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Масис Маилян принял делегацию французского города Бук-Бель-Эр, возглавляемую мэром Ришаром Малье. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.

Мэр Бук-Бель-Эр выразил готовность к расширению отношений между двумя народами. В этом контексте стороны обменялись мнениями по практическим аспектам сотрудничества и реализации проектов, представляющих взаимный интерес.

Маилян выразил признательность Малье за принципиальную и последовательную позицию в вопросе установления и развития децентрализованного сотрудничества с городом Аскераном.

Глава МИД Арцаха отметил, что сотрудничество между городами НКР и Франции является одной из важных составляющих политики Республики Арцах по развитию международных связей. В этом контексте Маилян подчеркнул важность развития франкофонии в Арцахе с точки зрения создания условий для приобщения к французскому языку и культуре.

Декларация о дружбе между Аскераном и Бук-Бель-Эром была подписана 19 ноября 2014 года.