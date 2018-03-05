Французский город Бук-Бель-Эр готов расширить отношения с Карабахом
5 марта 2018 - 18:40 AMT
PanARMENIAN.Net - 5 марта министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Масис Маилян принял делегацию французского города Бук-Бель-Эр, возглавляемую мэром Ришаром Малье. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.
Мэр Бук-Бель-Эр выразил готовность к расширению отношений между двумя народами. В этом контексте стороны обменялись мнениями по практическим аспектам сотрудничества и реализации проектов, представляющих взаимный интерес.
Маилян выразил признательность Малье за принципиальную и последовательную позицию в вопросе установления и развития децентрализованного сотрудничества с городом Аскераном.
Глава МИД Арцаха отметил, что сотрудничество между городами НКР и Франции является одной из важных составляющих политики Республики Арцах по развитию международных связей. В этом контексте Маилян подчеркнул важность развития франкофонии в Арцахе с точки зрения создания условий для приобщения к французскому языку и культуре.
Декларация о дружбе между Аскераном и Бук-Бель-Эром была подписана 19 ноября 2014 года.
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