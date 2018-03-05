Мэр Лиона в Ереване почтил память жертв Геноцида армян

PanARMENIAN.Net - Мэр французского города Лион Жорж Кепенекян 5 марта посетил мемориальный комплекс Цицернакаберд в Ереване, почтив память жертв Геноцида армян. Об этом в своем микроблоге в Twitter чрезвычайный и полномочный посол Франции в Армении Джонатан Лакот.

Мэр Лиона возложил цветы к Вечному огню, посадил дерево на аллее, посетил Музей-институт Геноцида армян, в книге которого оставил запись.

«В эту минуту я могу только молчать. Наши корни залегли глубоко и далеко, но мы попробуем разорвать эту цепь. Новые ростки свидетельствуют о способности нашего народа к возрождению. Да здравствует наш народ! Да здравствует Армения!» - написал Кепенекян.

Лакот назвал визит Кепенекяна трогательным.

Кепенекян был избран мэром третьего по величине города Франции в июле 2017 года.