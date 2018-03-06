Ким Чен Ын выступил за «объединение» с Южной Кореей

PanARMENIAN.Net - Глава Северной Кореи Ким Чен Ын провел первую встречу с представителями Южной Кореи, которые прибыли с двухдневным визитом в Пхеньян. Лидер КНДР заявил о начале «новой истории объединения родины» и выступил за смягчение отношений между странами.

Южнокорейская делегация во главе с руководителем Национальной разведывательной службы и советником президента передала Ким Чен Ыну письмо от президента Мун Чжэ Ина. В сообщении северокорейского агентства ЦТАК указано, что стороны «обменялись мнениями» по поводу активизации двухстороннего диалога между друг другом, пишет TJ.

СМИ Южной или Северной Кореи не раскрыли подробностей встречи и конкретные темы, обсуждаемые сторонами. Известно, что делегация прибыла для обсуждения снижения военного напряжения, в том числе по отношению к США. Представители администрации Мун Чжэ Ина заявили, что раскроют часть тем после того, как получат полный отчёт о встрече.

Улучшение отношений между КНДР и Южной Кореей произошло перед зимней Олимпиадой, которую впервые посетили несколько северокорейских спортсменов.