// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Ким Чен Ын выступил за «объединение» с Южной Кореей

Ким Чен Ын выступил за «объединение» с Южной Кореей
6 марта 2018 - 11:38 AMT

PanARMENIAN.Net - Глава Северной Кореи Ким Чен Ын провел первую встречу с представителями Южной Кореи, которые прибыли с двухдневным визитом в Пхеньян. Лидер КНДР заявил о начале «новой истории объединения родины» и выступил за смягчение отношений между странами.

Южнокорейская делегация во главе с руководителем Национальной разведывательной службы и советником президента передала Ким Чен Ыну письмо от президента Мун Чжэ Ина. В сообщении северокорейского агентства ЦТАК указано, что стороны «обменялись мнениями» по поводу активизации двухстороннего диалога между друг другом, пишет TJ.

СМИ Южной или Северной Кореи не раскрыли подробностей встречи и конкретные темы, обсуждаемые сторонами. Известно, что делегация прибыла для обсуждения снижения военного напряжения, в том числе по отношению к США. Представители администрации Мун Чжэ Ина заявили, что раскроют часть тем после того, как получат полный отчёт о встрече.

Улучшение отношений между КНДР и Южной Кореей произошло перед зимней Олимпиадой, которую впервые посетили несколько северокорейских спортсменов.

Photo. KCNA/via Reuters
Ссылки по теме:
Reuters. North Korea makes 'agreement' with South Korea after historic meeting: KCNA
TJ: Ким Чен Ын впервые встретился с представителями Южной Кореи и выступил за объединение двух стран
 Самое значимое
Алиев: Азербайджан продолжит приобретать современное оружиеАлиев: Азербайджан продолжит приобретать современное оружие
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Только 32% трудоспособных азербайджанцев получили специальность в учебных заведенияхТолько 32% трудоспособных азербайджанцев получили специальность в учебных заведениях
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Россия выводит войска из Сирии: Путин отдал приказРоссия выводит войска из Сирии: Путин отдал приказ
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
В Иране объявлен траур: Число погибших во время землетрясения достигло 445 человекВ Иране объявлен траур: Число погибших во время землетрясения достигло 445 человек
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Partner news
 Статьи
Кровь и песок

Что случилось с «ЧВК Вагнера» в окрестностях Дейр эз Зора

 Самое читаемое в разделе
Невзоров ответил на истерию Азербайджана в связи с его заявлением о «сумасшествии» Алиева
Невзоров: Президент Азербайджана - опасный сумасшедший
Жители граничащего с Арменией азербайджанского региона покидают дома из-за отсутствия газа
Эрдоган: Курды сбили участвующий в операции в Сирии турецкий военный вертолет
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Кристина Си ушла из Black Star: Имя осталось у лейбла Права на песни и сценическое имя остались у лейбла
Букмекеры верят в победу Левона Ароняна на шахматном турнире претендентов Несколько ведущих букмекерских контор Европы, в том числе российские, отдают предпочтение армянскому гроссмейстеру Левону Ароняну
Сериал «Черное зеркало» продлен на 5-й сезон Ранее создатели картины не раз говорили о готовности снять продолжение картины, но впервые сделали это официально
ОДКБ в 2018 году проведет вдвое больше военных учений По его словам, в ходе учений, в частности, будут отрабатываться задачи по переброске воинских контингентов в район учений