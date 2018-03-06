Ким Чен Ын выступил за «объединение» с Южной Кореей
6 марта 2018 - 11:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава Северной Кореи Ким Чен Ын провел первую встречу с представителями Южной Кореи, которые прибыли с двухдневным визитом в Пхеньян. Лидер КНДР заявил о начале «новой истории объединения родины» и выступил за смягчение отношений между странами.
Южнокорейская делегация во главе с руководителем Национальной разведывательной службы и советником президента передала Ким Чен Ыну письмо от президента Мун Чжэ Ина. В сообщении северокорейского агентства ЦТАК указано, что стороны «обменялись мнениями» по поводу активизации двухстороннего диалога между друг другом, пишет TJ.
СМИ Южной или Северной Кореи не раскрыли подробностей встречи и конкретные темы, обсуждаемые сторонами. Известно, что делегация прибыла для обсуждения снижения военного напряжения, в том числе по отношению к США. Представители администрации Мун Чжэ Ина заявили, что раскроют часть тем после того, как получат полный отчёт о встрече.
Улучшение отношений между КНДР и Южной Кореей произошло перед зимней Олимпиадой, которую впервые посетили несколько северокорейских спортсменов.
Photo. KCNA/via Reuters
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