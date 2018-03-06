НС Карабаха распространило в ОБСЕ заявление в связи с 30-й годовщиной сумгаитских погромов
6 марта 2018 - 12:14 AMT
PanARMENIAN.Net - 2 марта, по инициативе Министерства иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), в Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) в Европе в качестве официального документа было распространено заявление Национального Собрания Республики Арцах в связи с 30-й годовщиной массовой резни армянского населения города Сумгаита. Об этом заявлет персс-служба МИД НКР.
В заявлении отмечалось, что 27-29-го февраля 1988 года власти Азербайджана осуществили в отношении армянского населения города Сумгаит, находящегося всего в 30 километрах от Баку, резню и насильственную депортацию. Жертвами заранее спланированных варварств стали сотни армян, главным образом женщины, дети и пожилые люди, тысячи армян были депортированы в результате массового насилия, а принадлежащее им имущество было расхищено.
«Призываем парламентские структуры, международные правозащитные организации в связи с 30-й годовщиной массовых погромов армянского населения Сумгаита осудить акты геноцида, осуществленные со стороны Баку против армянства Азербайджана»,- говорится в заявлении.
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