Бизнесмен-армянин возглавит одну из крупнейших компаний по недвижимости в Москве

PanARMENIAN.Net - Один из крупнейших владельцев московских офисных центров класса А – O1 Properties сменила владельца.

Компания O1 Group Бориса Минца договорилась о продаже своего пакета в O1 Properties рекламной компании Laysa Group, которая в рамках сделки должна погасить кредит O1 Group перед Московским кредитным банком на сумму около 25 миллиардов рублей.

Дмитрия Минца, сына Бориса Минца, на посту председателя правления O1 Properties сменит бизнесмен армянского происхождения Баграт Газарян, гендиректор входящей в Группа Сумма компании «Трансинжиниринг», пишет Fomag.ru.

При этом Дмитрий Минц останется на посту председателя совета директоров O1 Properties.

Размер продаваемого пакета и сумма сделки не уточняются.

Laysa Group на протяжении 10 лет является эксклюзивным партнером РЖД по размещению рекламы на составах и на железнодорожных станциях. Владелец «Лайсы» – ООО «Сити сайт групп», оно поровну принадлежит исполнительному директору пиар-агентства Eventica Сергею Колушеву и компании «Региональные проекты». У «Региональных проектов» три владельца – Ромео Геворкян (45%), Баграт Газарян (45%) и Армен Газарян (10%).