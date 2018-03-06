SpaceX в 50-й раз успешно запустила ракету-носитель Falcon 9
6 марта 2018 - 12:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Аэрокосмическая компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с испанским телекоммуникационным спутником Hispasat 30W-6. Это 50-й запуск ракеты с учетом всех модификаций.
Запуск состоялся со стартового комплекта SLC-40 на мысе Канаверал. Спутник 30W-6 весит шесть тонн и должен быть выведен на геостационарную орбиту. Он предназначен для передачи телекоммуникационного сигнала на страны Европы, Северной Африки, а также Северной и Южной Америки, пишет Lenta.ru.
В SpaceX не планировали сажать обратно первую ступень носителя по причине плохих погодных условий.
Предыдущий запуск Falcon 9 с двумя спутниками для обеспечения глобального интернета состоялся 22 февраля. Он трижды переносился из-за погодных условий и технических неполадок.
В ноябре 2017 года стало известно, что SpaceX прекратит разработку Falcon 9 и Block 5 станет окончательной версией носителя. По сравнению с прошлой модификацией, тяга двигателей будет увеличена на 8 процентов, а сама ракета будет рассчитана на 10 и более запусков. Финальная версия носителя в настоящее время проходит сертификацию для запусков миссий НАСА и Пентагона.
Всего в 2018 году компания планирует осуществить примерно 30 стартов, в дальнейшем — 30-40 пусков в год.
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